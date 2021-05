Van der Hoorn en Lars van den Berg mee in kopgroep natte derde Giro-etappe

Lars van den Berg is de best geklasseerde renner in de kopgroep. Hij geeft in het algemeen klassement 52 seconden toe op Filippo Ganna. De 23-jarige Van den Berg rijdt dus in zijn eerste Giro virtueel in de roze trui, maar Ganna zal er alles aan doen om de vluchters terug te pakken. Dat moet het probleem ook niet zijn in de lastige finale van vanmiddag.

Van den Berg staat 79ste in het klassement. Taco van der Hoorn is 158ste op 1.24 van het roze.