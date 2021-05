Giro gaat verder met listige etappe • drie beklimmingen in de finale

De tweede Giro-etappe eindigde zondag in een massasprint, die werd gewonnen door Tim Merlier. De debutant in een grote ronde, renner van Alpecin-Fenix, won de sprint voor Giacomo Nizzolo, Elia Viviani en Dylan Groenewegen.

Voor Groenewegen was het zijn eerste sprint in negen maanden. Door een schorsing, opgelegd na de zware val die hij veroorzaakte in de Ronde van Polen, stond Groenewegen maanden aan de kant.