RIVM-vaccinatiecoördinator Van Delden weg, vervanger komt van ministerie

Jaap van Delden vertrekt als directeur van het corona-vaccinatieprogramma van het RIVM. Hij wordt opgevolgd door Marcel van Raaij, die nu nog bij het ministerie van Volksgezondheid werkt. Daar is hij directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie.

Volgens het RIVM was de programmadirectie waar Van Delden leiding aan geeft aangesteld om het vaccinatieprogramma in Nederland op te starten. Nu dat is gebeurd, wordt de leiding gewisseld, zegt de organisatie. Er worden ook twee nieuwe adjunct-directeuren aangesteld, van wie één nu nog directeur covid-19-vaccinaties is bij het ministerie van Volksgezondheid.

Van Delden werkt al sinds 2006 bij het RIVM, waar hij zich sindsdien vooral bezighield met bevolkingsonderzoek en preventie. In november vorig jaar werd hij aangesteld als directeur van het corona-vaccinatieprogramma.

In Nederland zijn begin januari de eerste coronaprikken gezet. Het programma kreeg de eerste maanden veel kritiek, omdat het vaccinatietempo te laag zou liggen en de uitrol te omslachtig zou zijn. Inmiddels is het tempo opgevoerd en zijn volgens het coronadashboard van de Rijksoverheid zo'n 6,3 miljoen prikken gezet.

Kritiek van huisartsen

Jaap van Delden kwam eind april nog onder vuur te liggen door zijn uitspraak dat het vaccin van AstraZeneca mogelijk al snel niet meer nodig zou zijn. Dat kwam hem op kritiek te staan van huisartsen. Die zeiden dat ze bang waren dat Van Deldens uitspraak zou leiden tot een nog lagere vaccinatie-opkomst.

"Wat ons betreft is het duidelijk: als de keuze is tussen AstraZeneca nu of mogelijk een ander vaccin op een later moment, dan moet de keuze absoluut voor AstraZeneca nu zijn", zei de Landelijke Huisartsen Vereniging toen.

De Gezondheidsraad adviseerde het demissionaire kabinet eerder in april om het AstraZeneca-vaccin alleen nog te gebruiken voor mensen boven de 60 jaar. Minister De Jonge nam dat advies over. De aanleiding voor het Gezondheidsraadadvies waren meldingen van de zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes na het vaccineren met AstraZeneca.