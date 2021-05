RIVM-vaccinatiecoördinator Van Delden weg

Jaap van Delden vertrekt als directeur van het corona-vaccinatieprogramma van het RIVM. Hij wordt opgevolgd door Marcel van Raaij, die nu nog bij het ministerie van Volksgezondheid werkt.

Volgens het RIVM was de programmadirectie, waar Van Delden leiding aan geeft, aangesteld om het vaccinatieprogramma in Nederland op te starten. Nu dat is gebeurd, wordt de leiding gewisseld, zegt de organisatie.

In Nederland zijn begin januari de eerste coronaprikken gezet. Het programma kreeg de eerste maanden veel kritiek, omdat het vaccinatietempo te laag zou liggen en de uitrol te omslachtig zou zijn. Inmiddels is het tempo opgevoerd en zijn volgens het coronadashboard van de Rijksoverheid zo'n 6,3 miljoen prikken gezet.

Jaap van Delden was eind april nog in het nieuws door zijn uitspraak dat het vaccin van AstraZeneca mogelijk al snel niet meer nodig zal zijn. Dat kwam hem op kritiek te staan van huisartsen, die zeiden te vrezen dat de opkomst voor prikken met AstraZeneca de komende tijd nog lager zou uitvallen, terwijl het vaccin volgens hen juist enorm belangrijk is.