Japanse premier twijfelt niet over Spelen, maar Bach moet bezoek wel uitstellen

"We gaan er alles aan doen om in deze tijd van de coronapandemie het leven en de gezondheid van de mensen te beschermen én een veilig sportevenement te organiseren", zei Suga maandag in het parlement.

IOC-baas Thomas Bach zou in aanloop naar de Olympische Spelen deze maand een bezoek brengen aan Tokio, maar hij heeft dit moeten uitstellen vanwege de noodtoestand in de Japanse hoofdstad vanwege het coronavirus.

Tokio, dat de noodtoestand met twee weken verlengde tot eind mei, kampt met een derde golf aan covid-uitbraken. Het bezoek van Bach zou op 17 en 18 mei plaatsvinden, maar wordt nu op een later moment gepland, laat de organisatie van Tokio 2020 weten.

Enquête

De oppositie had Suga gevraagd de Spelen opnieuw uit te stellen of zelfs in zijn geheel af te gelasten. Bovendien wees een enquête uit dat zestig procent van de bevolking dit ook wil. Een online petitie die oproept af te zien van het sportevenement in Tokio is in het land inmiddels door ruim 300 duizend mensen ondertekend.

Het Internationaal Olympisch Comité heeft al meerdere keren laten weten dat de Spelen doorgaan. Het plaatselijke organisatiecomité in Tokio heeft al wel veel voorzorgsmaatregelen getroffen om het evenement met zo min mogelijk risico's te laten plaatsvinden.