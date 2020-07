Prinsessen keren terug uit Canada

De prinsesjes zijn terug in Nederland. Juliana landde met haar drie dochters op vliegveld Teuge, na de terugvlucht uit Engeland. Daarmee zijn ook de jongste leden van de koninklijke familie terug uit ballingschap.

De thuisvlucht werd gemaakt in twee toestellen van de Royal Air Force. In het eerste toestel zaten kroonprinses Juliana en prinses Margriet. De prinsessen Beatrix en Irene arriveerden een kwartier later in Teuge in het tweede toestel.

Met een pop in de armen stapten de prinsessen vrolijk uit het toestel. Voor prinses Margriet was het de eerste keer dat ze voet zette op vaderlandse bodem.

Bekijk hier de beelden van de aankomst op vliegveld Teuge: