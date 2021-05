Noodverordening VS om olie over de weg te transporteren na hack pijpleidingen

De Amerikaanse regering heeft een noodverordening afgekondigd om tijdelijk benzine, diesel, vliegtuigbrandstof en andere aardolieproducten over de weg te vervoeren.

Sinds vrijdag ligt een belangrijke pijplijn plat. Hackers hebben de computersystemen van het grootste oliepijpleidingbedrijf platgelegd. De groep DarkSide zou mogelijk achter de aanval zitten, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Dat zou een relatief nieuwe groep zijn die zich bezighoudt met ransomware, daarbij worden computersystemen gehackt en na betaling vrijgegeven. Het motief zou uitsluitend financieel zijn.

Er gaan dagelijks 2,5 miljoen vaten olie en andere geraffineerde producten door de leidingen van Colonial Pipeline. Naar eigen zeggen vervoert het bedrijf 45 procent van de brandstoffen vanuit Texas naar het oosten van het land.

In totaal mogen nu achttien staten tijdelijk olie over de weg transporteren. Het gaat om Alabama, Arkansas, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas and Virginia.

Prijzen stijgen

Patrick Kulsen verwacht dat het gevolgen zal hebben voor de olieprijzen in het land. Hij is directeur van Insights Global, een marktonderzoeker in de olie- en chemie-sector. In het NOS Radio 1 Journaal zegt hij dat tankwagens nooit de volumes kunnen vervoeren die nu door de leidingen gaan.

"Het is te vergelijken als hier de Rijn laagstaat en er dan tankwagens naar Duitsland moeten rijden. Dan zie je dat er binnen no time geen wagen meer beschikbaar is." Het vervoer gaat dan een stuk langzamer en dat heeft effect op de prijs.

Daarnaast geldt in de VS de zogenoemde Jones Act. Die bepaalt dat olie alleen per olietanker vervoerd mag worden als die onder Amerikaanse vlag vaart. "En dat zijn er niet zo veel, dus de oostkust per tanker bevoorraden is niet zo makkelijk." Kulsen ziet daarom kansen voor handel vanuit Nederland. "Er kan benzine vanuit Europa naar de oostkust van de VS worden verscheept."

Of het platleggen van de pijpleidingen van invloed is op de benzineprijs hier, kan Kulsen nog niet zeggen. "Het hangt ervan af hoelang het gaat duren. Als de EU olie naar de VS gaat vervoeren, wordt het aanbod hier minder en stijgen de prijzen."