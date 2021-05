Onderzoek naar langetermijneffectiviteit vaccins • Curaçao versoepelt eerder dan verwacht

De Japanse premier Yoshihide Suga is niet van plan een streep te zetten door de Olympische Spelen in zijn land, die op 23 juli beginnen. Dat zei Suga volgens internationale media in het parlement nadat de oppositie had gevraagd de Spelen van Tokio opnieuw uit te stellen of in z'n geheel af te gelasten. "We gaan er alles aan doen om in deze tijd van de coronapandemie het leven en de gezondheid van de mensen te beschermen en een veilig sportevenement te organiseren", zei Suga.

In Japan bestaat nog altijd veel onvrede over het doorgaan van de Spelen, terwijl ook dit land een zware strijd voert tegen het coronavirus. Uit een peiling is gebleken dat een meerderheid van de bevolking liever ziet dat de Spelen niet doorgaan. Een online petitie is inmiddels door ruim 300.000 mensen ondertekend.

Het Internationaal Olympische Comité heeft al meerdere keren laten weten dat de Olympische Spelen doorgaan. Het plaatselijke organisatiecomité in Tokio heeft al wel veel extra voorzorgsmaatregelen getroffen om het evenement met zo weinig mogelijk risico's te laten plaatsvinden. Zo moeten alle sporters en hun naaste begeleiders dagelijks een coronatest ondergaan.

De Spelen werden in 2020 vanwege de pandemie al met een jaar uitgesteld. Eind vorige maand werd voor de derde keer in Tokio de noodtoestand uitgeroepen, die in ieder geval geldt tot eind mei. Officieel zijn er in Japan meer dan 600.000 mensen besmet door het coronavirus en zijn er meer dan 10.000 doden geteld.

Japanse premier twijfelt niet over Spelen, maar Bach moet bezoek wel uitstellen