Korte tijd opnamestop bij ziekenhuis R'dam • Tsjechen herdenken coronadoden

De burgemeester van de Belgische plaats Sint-Truiden ligt al een week onder vuur, omdat ze heeft voorgedrongen bij de prikstraat in haar gemeente. Vandaag diende een man van 74 een klacht in tegen het vaccinatiecentrum, omdat hij vlak voor het ontvangen van de prik te horen kreeg dat hij het middel van AstraZeneca in plaats van Pfizer zou krijgen. Kort daarvoor had de buurman van de burgemeester wel een Pfizer-vaccin ontvangen. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Vorige week gaf burgemeester Veerle Heeren (56) toe dat zij al in maart werd gevaccineerd, toen alleen 85-plussers in aanmerking kwamen voor een prik. Ook bleek dat zij vaccinaties voor familie en buren had geregeld. Aanvankelijk wilde zij niet reageren op de berichtgeving, maar later gaf ze toe "een inschattingsfout" gemaakt te hebben. Vandaag meldde Het Nieuwsblad en VRT Nieuws dat ook haar personeel al is ingeënt.

Vanavond moet de burgemeester zich verantwoorden in een extra gemeenteraad. Partijen in de raad van Sint-Truiden spreken van 'vaccin-cliëntelisme" en eisen een onderzoek naar het voortrekken van de burgemeester en haar entourage. De grootste oppositiepartij dringt aan op haar vertrek; het is nog onbekend of de coalitiepartijen daar in meegaan.

Ook willen raadsleden weten of het schandaal tot grote vertraging van de vaccinatiestrategie heeft geleid. Het hoofd van de prikstraat in Sint-Truiden zei vandaag tegen VRT dat zijn personeel de afgelopen dagen veel priktijd kwijt is geraakt doordat ze werden ondervraagd door justitie, na een klacht van de burgemeester dat het medisch beroepsgeheim is geschonden.