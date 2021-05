Tientallen doden en gewonden na explosies in Afghanistan

In Afghanistan zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen bij verschillende explosies. Tientallen mensen raakten gewond. De explosies gebeurden enkele uren nadat de Taliban een staakt-het-vuren hadden aangekondigd om het einde van de ramadan te vieren.

Zeker elf mensen kwamen om nadat een bom was afgegaan bij een bus. Zeker 25 mensen raakten gewond. De ontploffing was gisteravond laat in de zuidelijke provincie Zabul.

Volgens de gouverneur van de provincie zijn onder de gewonden ook vrouwen en kinderen van wie de toestand kritiek is. Wie er achter de aanval zit, is nog niet duidelijk.