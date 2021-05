Assen eert blueslegende Harry Muskee met theatervoorstelling

Er komt een theatervoorstelling over het leven van Harry Muskee, de zanger en frontman van Cuby and the Blizzards. De openluchtvoorstelling 'Muskee - So Many Roads' wordt in september zo'n vijftien keer opgevoerd in Assen, de geboorteplaats van Muskee.

Erwin Nyhoff speelt de rol van Harry Muskee. Nyhoff is bij het grote publiek vooral bekend door zijn deelname aan The Voice of Holland. "Ik heb genoeg raakvlakken met Muskee", zegt hij trots tegen RTV Drenthe. "Onze muzikale roots hebben gelijkenissen, en we zijn ook allebei 'uit de klei' getrokken. Ik uit Overijssel, hij uit Drenthe."