Na twee nederlagen weer zege Lakers; direct play-offticket blijft in zicht

In afwezigheid van James nam Anthony Davis de Lakers bij de hand. De 28-jarige Davis werd topscorer van de wedstrijd met 42 punten. Bij de Suns was Cameron Payne op schot. Hij maakte 24 punten.

Met nog vier wedstrijden te spelen, staan de Lakers op de zevende plaats in de Western Conference. Directe concurrent Portland Trail Blazers, de nummer zes, won zaterdag van San Antonio Spurs (124-102).

Kans op play-offs

Om directe plaatsing voor de play-offs af te dwingen, moeten de Lakers Portland nog voorbij. Maar ook met de huidige zevende plaats is titelprolongatie nog niet uit zicht. De nummers zeven tot en met tien van de beide Conferences spelen namelijk nog herkansingswedstrijden om de laatste tickets voor de play-offs.

James ligt volgens de laatste berichten op schema om in de laatste vier duels van het seizoen weer in actie te komen, te beginnen dinsdag tegen New York Knicks. "We hebben iedereen nodig om er weer bovenop te komen", voorspelde coach Frank Vogel vrijdag al.