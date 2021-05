Wekdienst 10/5: Rutte over nieuwe bestuurscultuur • Wie wint Libris Literatuur Prijs?

Goedemorgen! Vandaag overlegt het Veiligheidsberaad over de de coronamaatregelen. Demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte ontvouwt in Nieuwsuur zijn ideeën over een nieuwe bestuurscultuur en zijn eigen rol daarin. Ook wordt in Nieuwsuur de winnaar van de Libris Literatuur Prijs bekendgemaakt.