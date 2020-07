Met Van Ruijven in hun panterhart rijden shorttrackers weer in Thialf - NOS

Voor het eerst sinds het overlijden van hun vriendin, ploeggenoot en trainingsmaatje Lara van Ruijven op 10 juli stonden de shorttrackers weer op het ijs van Thialf, waar foto's en het bekende panterhartje de gedachten aan haar springlevend houden.

"Lara is nog overal aanwezig. Als je het stadion binnenkomt, hangen haar foto's er. En ik pijnig mijzelf ook met mijn screensaver. Als ik mijn telefoon aanzet, zie ik Lara", vertelt coach Jeroen Otter.

"Je ziet haar panterhartje op het scherm staan. Lara zit de hele tijd in ons hoofd", voegt Suzanne Schulting daaraan toe. "Maar uiteindelijk is het schaatsen ook een uitlaatklep. Je kunt je gedachten verzetten, dat is ook wel erg fijn."

Haar laatste ronde

De afgelopen tijd hebben de shorttrackers ervaren als een rollercoaster. Nadat het noodlot had toegeslagen tijdens een trainingskamp in het Franse Font Romeu, keerden de verslagen shorttrackers huiswaarts. Afgelopen woensdag namen zij afscheid van Van Ruijven, met een laatste eerbetoon in Thialf.

"Dat was heel indrukwekkend, heel eervol. Het kwam echt binnen", zegt Schulting. Ploeggenoot Sjinkie Knegt: "Het was heel mooi dat er zoveel mensen kwamen voor Lara. Dat laat zien hoe geliefd zij was. Samen met Lara hebben we nog een laatste ronde in Thialf gedaan. We liepen met z'n allen achter de auto met daarin haar kist. Dat was ontzettend zwaar."

