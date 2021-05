Ook laatste huizen Lelystad vrijgegeven na verdachte stof in riool

In Lelystad kunnen ook de laatste bewoners van de wijk Punter terug naar hun huis na de ontruiming vanwege een verdachte stof in het riool. Volgens de brandweer is de situatie onder controle en veilig.

Zaterdagavond werden tachtig huizen ontruimd vanwege een verdachte geur die uit het riool kwam. De ruim 400 bewoners kregen het verzoek om bij vrienden of familie te overnachten. Mensen die zelf geen slaapplek konden regelen, kregen van de gemeente een hotelkamer.

Gisterochtend mochten de eerste bewoners weer terug. Maar even later moesten weer vijftig andere woningen worden ontruimd. Volgens de gemeente Lelystad was de benzine-achtige stof vanuit een gemaal in het andere deel van de wijk beland.

Technische problemen

De gemeente meldde begin van de nacht dat het door technische problemen nog niet was gelukt om het riool van de laatste vijftig huizen veilig te krijgen. Wel zou er de hele nacht worden doorgewerkt om het alsnog voor elkaar te krijgen. Rond 03.40 uur bracht de brandweer naar buiten dat het toch was gelukt. Wel blijft de brandweer monitoren of de stof nergens problemen veroorzaakt.

Het is nog altijd onduidelijk om welke benzine-achtige stof het gaat. De gemeente meldt dat het RIVM monsters van het rioolwater heeft onderzocht en dat de resultaten uiterlijk morgen naar buiten komen.