Gestrande walvis na urenlange reddingsoperatie bevrijd bij Londense sluis

In Londen zijn reddingsdiensten urenlang in de weer geweest om een gestrande walvis in de Thames te helpen. Het dier leek sinds gisteravond vast te zitten op een betonnen helling bij de sluis van Richmond, in het zuidwesten van de hoofdstad.

Volgens een verslaggever van de BBC wordt de walvis begeleid naar een veiliger deel van de rivier, waar een dierenarts zal controleren hoe het dier eraan toe is. "Het is nog niet zeker of hij het gaat redden", schrijft hij op Twitter.

De reddingsoperatie duurde zeven uur en trok veel publiek, vooral toen het nog licht was. "We geloofden onze ogen niet toen we die arme stakker zagen. Zoiets gebeurt niet elke dag in Richmond", zegt een omwonende tegen de BBC.

Als de walvis zelfstandig kan terugzwemmen naar de Noordzee, dan heeft die nog een flinke tocht voor de boeg. De monding van de Thames ligt zo'n honderd kilometer stroomafwaarts.