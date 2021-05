Lesauto belandt bovenop geparkeerde auto in Utrecht

Een leerling van een rijschool heeft in Utrecht een bijzonder ongeluk veroorzaakt. Bij het nemen van een bocht werd gas gegeven, in plaats van te remmen. De lesauto kwam daardoor bovenop een geparkeerde cabriolet terecht.

Volgens RTV Utrecht schoot de lesauto in de lucht via een drempel en een fietsenrek. De leerling en de instructeur raakten niet gewond. Ze konden zelf uit de auto komen. In de geparkeerde auto zat niemand.

Beide auto's raakten flink beschadigd en zijn afgevoerd door een bergingsbedrijf.