Coronabesmettingen bij Miami Marlins: twee MLB-duels afgelast

Het Noord-Amerikaanse honkbalseizoen is pas vier dagen onderweg, maar nu al moeten twee duels afgelast worden omdat een flink aantal spelers besmet zijn met het coronavirus.

Bij Miami Marlins zijn meerdere besmettingen vastgesteld. Volgens sportzender ESPN gaat het om veertien personen. De selectie zit nog altijd in een hotel in Philadelphia, waar de Marlins in het weekeinde tegen de Phillies speelden.

Miami zou maandag thuis aantreden tegen Baltimore Orioles, maar kan vooralsnog niet terug naar Florida. De wedstrijd is dan ook afgelast. Dat geldt ook voor het treffen van New York Yankees tegen Philadelphia.