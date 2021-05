'Feyenoord werd zoek gespeeld door tien Ajacieden, het was kat en muis'

SV - NOS

In Studio Voetbal neemt presentator Sjoerd van Ramshorst met Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay, Theo Janssen en Arno Vermeulen het afgelopen voetbalweekend door. Bekijk hier de hele uitzending terug. Geen geld, weinig kwaliteit op het veld en slechte resultaten. Het is deze dagen geen zegen om Feyenoord-fan te zijn. "De resultaten hebben lange tijd heel veel verbloemd", constateert Ibrahim Afellay in Studio Voetbal. In de winterstop werd Feyenoord nog een rol in de titelstrijd toegedicht, inmiddels is het hopen op een ticket voor de Conference League. De Rotterdammers zakten ver weg op de ranglijst en staan inmiddels kleurloos vijfde, een straatlengte achter kampioen en aartsrivaal Ajax. Behoefte aan meer In de tweede seizoenshelft waren de teleurstellingen even talrijk als de interviews waarin trainer Dick Advocaat zijn frustratie over de spelers net iets te duidelijk liet doorschemeren. Achttien wedstrijden leverden zes nederlagen, vijf gelijke spelen en slechts zeven zeges op.

Wat is het verschil met vorig jaar, toen Advocaat van Feyenoord een schier onverslaanbare ploeg maakte? "Hij was toen een trainer die de spelers op dat moment nodig hadden, door veel te praten", aldus Theo Janssen. "En nu hebben ze misschien behoefte aan meer. Aan wedstrijdbeelden terugkijken, aan op een bepaalde manier druk zetten en inzakken. Ze verwachten andere dingen en dat is er denk ik niet bij gekomen." Winnen = gelijk hebben Pierre van Hooijdonk noemt de geringe tegenstand voor de winterstop als voorname oorzaak dat Feyenoord bovenin meedraaide. "De competitie was natuurlijk zo ingericht dat de toppers in het tweede deel gepland stonden."

Feyenoord verloor zondag De Klassieker tegen Ajax met 3-0 - ANP

"Ze hebben heel veel wedstrijden op de manier gespeeld zoals ze nu spelen", vult Afellay aan. "Maar die hebben ze winnend afgesloten." Janssen: "Als je 26 keer achter elkaar niet verliest dan kan je ook geen kritiek leveren. Als je wint heb je gewoon gelijk. De laatste tijd gaat het wat minder en hoor je ook spelers die wat kritischer zijn. En zijn er ook mensen zoals wij die er wat van gaan zeggen en vinden." Bozenik mist kwaliteit Wat vinden deden de heren aan tafel ook van Advocaats keuze voor Robert Bozenik als spits in de met 3-0 verloren Klassieker tegen Ajax.

"Ajax zet hoog druk, daar kan je onderuit komen met een snelle spits, een balvaste spits of positiespel. Bozenik is geen aanspeelpunt en is niet snel", aldus Van Hooijdonk. "Lisandro Martínez won eigenlijk elk duel." "Bozenik is voor dit niveau nog lang niet klaar. Dat had Advocaat in het begin van het seizoen goed gezien, ik vond het alleen niet chique dat hij dat zo naar buiten bracht", vervolgt de voormalig spits van Feyenoord. "Nicolai Jørgensen is in mijn ogen met afstand de beste spits, ik weet niet wat die misdaan heeft..."

Janssen: "Bozenik mist gewoon kwaliteit als aanspeelpunt. In de zestien ligt zijn kwaliteit, alles daarvoor is hij heel beperkt." Kat en muis De keuze voor Bozenik in de punt van de aanval en het opstellen van Bryan Linssen als 'nummer 10' leidde ertoe dat Feyenoord weinig creëerde. Janssen: "Ze kregen in de eerste tien minuten twee mogelijkheden, maar daarna was het behalve die penalty vlak voor rust wel over." "Voor de rest hebben ze niet heel veel gecreëerd en was Ajax, dat vandaag op 60 procent speelde, eigenlijk beter." Feyenoord speelde een kwartier lang met een man meer, maar haalde daar volgens Van Hooijdonk niks uit. "Eigenlijk worden ze daarin het grootste gedeelte weggetikt. Ajax had minuten de bal, Feyenoord kwam er niet aan. Het leek wel angst die in de ploeg zat en dan word je zoek gespeeld door tien Ajacieden. Het was kat en muis."

