Real Madrid pas in extra tijd naast Sevilla, Atlético blijft koploper in La Liga

Real Madrid heeft drie dagen na de kansloze uitschakeling in Champions League - Chelsea was in de halve finales te sterk - opnieuw een tik te verwerken gekregen.

Winst op Sevilla had de titelhouder aan de leiding van La Liga gebracht, maar het kwam in eigen huis niet verder dan 2-2, een score die pas in de extra tijd tot stand kwam.

Nog drie speelronden

Door de remise in het Estadio Alfredo Di Stéfano bleef de koppositie in handen van Atlético Madrid, dat zaterdag Barcelona op 0-0 had gehouden. Real volgt met nog drie speelronden voor de boeg op twee punten, net als Barça dat het op onderling resultaat echter aflegt tegen de Koninklijke.

De rol van Sevilla in de titelrace lijkt uitgespeeld.