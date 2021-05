Italiaans eiland Lampedusa ziet op 24 uur bijna 2000 bootmigranten komen

In Italië is het aantal bootmigranten dat over de Middellandse Zee aankomt dit jaar verder gestegen. De afgelopen 24 uur kwamen bijna 2000 migranten aan land op het eiland Lampedusa, dat tussen Noord-Afrika en Sicilië ligt.

In totaal arriveerden gisteren zeker veertien boten met migranten. Afgelopen nacht kwamen daar nog meer boten bij. Op een paar kilometer van de kust werd een boot onderschept met zo'n 400 mannen, vrouwen en kinderen aan boord, meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

"De aankomst van migranten valt samen met de gunstige weersomstandigheden", zegt de burgemeester van Lampedusa, waar het aanmeldcentrum de toestroom nauwelijks kan verwerken. "We moeten weer een debat voeren over het immigratievraagstuk."

Twee keer zo veel

Dit jaar zijn in Italië al ruim twee keer zo veel bootmigranten geregistreerd als in dezelfde periode vorig jaar. Vrijdag stond de teller op zo'n 11.000 mensen, blijkt uit gegevens van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. In die periode vorig jaar, tijdens de eerste coronagolf, waren het er ruim 4100. Dat waren er weer meer dan vier keer zo veel als in die periode in 2019.

Het gaat dit jaar met name om Tunesiërs en Ivorianen die de oversteek maken. Ondanks de toename van de afgelopen jaren komen de getallen nog niet in de buurt van die in 2015, het jaar van de Europese migrantencrisis.

Salvini

Matteo Salvini, de leider van de rechts-populistische partij Lega, zegt dat hij met premier Draghi om tafel wil over de migranten. "We kunnen niet zorgen voor duizenden illegale migranten nu miljoenen Italianen met problemen kampen", schrijft hij op Twitter. Salvini's partij is de op een na grootste in het Italiaanse parlement.

Vorige maand werd bekend dat Salvini in september voor de rechter moet komen in een zaak rond bootmigranten. In 2019 besloot hij als minister van Binnenlandse Zaken om een schip met migranten tegen te houden, zodat die niet kon aanmeren op Lampedusa. Salvini noemt het een politiek proces.