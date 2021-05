Terwijl rel doorsuddert, sprint Groenewegen naar vierde plaats: 'Ik zit er weer tussen'

277 dagen na de valpartij waarbij hij Fabio Jakobsen zwaar verwondde, mengde Dylan Groenewegen zich voor het eerst weer in een massasprint. De Giro d'Italia is zijn eerste koers na zijn schorsing; in zijn eerste massasprint werd hij vierde.

Groenewegen, die in zijn loopbaan vier sprintzeges in de Tour de France boekte, was voorafgaand aan de rit de aangewezen sprinter van Jumbo-Visma, maar als hij er niet klaar voor zou zijn, zou David Dekker meedoen in de strijd om de dagzege. Plan B bleek niet nodig.

"Het mengen in een sprint, voor de eerste keer in negen maanden in een grote ronde met de beste sprinters die hier zijn... Dan mag ik gewoon blij zijn dat ik er weer tussen zit."

"Het ging eigenlijk beter dan verwacht", zegt Groenewegen. "Het was de eerste keer met Dekker en Affini (Edoardo, net als Dekker dit jaar nieuw in de ploeg, red.). Het is even wennen aan elkaar, maar alles liep eigenlijk heel erg goed en ik zat in een goede positie. Misschien moet ik gewoon wat eerder aangaan, maar daarvoor moet ik wat meer gevoel en zelfvertrouwen hebben. Daar is deze sprint ook goed voor."

Angst voelde Groenewegen niet. "Ik ging elke keer met de flow van het peloton mee; dat is heel erg fijn. Nu is het verder kijken naar de volgende sprints."

Afwikkeling van zwaar ongeluk

De gevolgen van het ongeluk in de Ronde van Polen, veroorzaakt door Groenewegen waarbij Jakobsen zwaargewond raakte, zijn nog merkbaar in en om het peloton. Hijzelf vroeg zich van tevoren ook af hoe hij ontvangen zou worden in het peloton.

Bekijk hieronder een reportage in aanloop naar de sprint van zondagmiddag: