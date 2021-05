Russische arts die Navalny behandelde na vergiftiging is vermist

Moerachovski heeft altijd gezegd dat Navalny niet is vergiftigd, maar leed aan een zeldzame stofwisselingsstoornis en een lage bloedsuikerspiegel. "Ook zou hij ervoor hebben gezorgd dat Navalny met twee dagen vertraging naar Berlijn kon gaan, waar een Duitse maatschappelijke organisatie zorg voor hem had geregeld", zegt Ruslandcorrespondent Iris de Graaf.

De Siberische arts die verantwoordelijk was voor de behandeling van Kremlincriticus Navalny na zijn vergiftiging van afgelopen zomer is vermist. Dat heeft de Russische politie bekendgemaakt. De Rus, Aleksandr Moerachovski, verliet vrijdag een jachtbasis in Omsk, waarna er niets meer van hem werd vernomen.

Navalny werd afgelopen augustus op de intensive care van een ziekenhuis in Omsk opgenomen nadat hij onwel was geraakt op een vlucht van de Siberische stad Tomsk naar Moskou. Het team van Navalny ging er al direct van uit dat de oppositiepoliticus was vergiftigd. Duitse artsen vonden sporen van het Russische zenuwgif novitsjok.

Na terugkeer in Rusland werd Navalny opgepakt en uiteindelijk veroordeeld tot 2,5 jaar strafkamp omdat hij zonder toestemming naar Duitsland was gevlogen. Dat was tegen de afspraken waaronder hij na een eerdere veroordeling voorwaardelijk vrij was gekomen.