PSV fluitend langs tandeloos Willem II en neemt plek twee weer over van AZ

Donyell Malen viert zijn openingstreffer - ANP

Alsof het een trainingspartijtje betrof, met zo weinig inspanning ontdeed PSV zich zondag van Willem II in Tilburg. De Eindhovenaren wonnen met 2-0 en namen daardoor de tweede plaats in de eredivisie weer over van AZ. PSV moest het in Tilburg doen zonder Eran Zahavi. De Israëliër kreeg kort voor aanvang te horen dat zijn woning in Amsterdam overvallen was, waarbij zijn vrouw en kinderen vastgebonden zouden zijn. Zahavi reisde direct nadat hij was ingelicht naar huis. De aanvaller werd vervangen door de jonge Belg Yorbe Vertessen. Ook op het middenveld stond een opvallende naam: Marco van Ginkel. De zo door blessures geplaagde middenvelder stond voor het eerst in drie jaar en drie dagen aan de aftrap van een wedstrijd.

Marco van Ginkel vierde zijn basisrentree in een voor hem heerlijke wedstrijd - ANP

En Van Ginkel had zijn rentree in de basis niet in een prettiger wedstrijd kunnen maken. Het tempo lag laag en zijn PSV had in defensief opzicht niets te duchten van Willem II, dat in 90 minuten geen enkele doelpoging liet noteren. Niet tussen de palen en ook niet daarboven of daarnaast. Van Ginkel & co hadden voor rust zo'n 75 procent balbezit en namen het vijandelijke doel zeven keer onder vuur, eenmaal met succes. Halverwege de eerste helft onderschepte Vertessen een pass en ging de Belg ervandoor met Jordens Peters, Freek Heerkens en Sven van Beek in de achtervolging. Vertessen kreeg de bal met wat geluk bij Malen, waarna de verdedigers van Willem II een voor een omvielen en Malen zijn achttiende treffer van dit eredivisieseizoen zagen binnen schieten: 0-1.

Donyell Malen haalt uit en maakt de 0-1 - ANP

Na rust kabbelde de wedstrijd voort; PSV speelde de bal in laag tempo rond en Willem II was niet bij machte de Eindhovenaren pijn te doen. De 0-2, in de 51ste minuut, was wat dat betreft illustratief. PSV-aanvoerder Denzel Dumfries kopte een lange bal van achteren richting de penaltystip en zag tot zijn vreugde dat Derrick Köhn zijn eigen doelman in de korte hoek verschalkte, met het eerste schot van Willem II op doel. Het eigen doel, welteverstaan.

Sven van Beek baalt van de 0-2 - ANP