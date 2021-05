Dodental aanslag school Kabul naar ruim 60, eerste slachtoffers begraven

Ooggetuigen klaagden over de hulpdiensten, die er veel te lang over zouden hebben gedaan om de plek van de aanslag te bereiken. Het zou een half uur tot een uur hebben geduurd. Een groot aantal gewonden zou in riksja's en privéauto's naar ziekenhuizen zijn gebracht.

Gisteren ontploften bij de ingang van de school binnen een paar minuten een autobom en twee andere bommen. De explosies kwamen op het moment dat de school uit ging en honderden meisjes naar buiten liepen. In het gebouw werd in de ochtend lesgegeven aan jongens; in de middag waren de meisjes aan de beurt.

In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn de eerste slachtoffers begraven van de aanslag bij een school. Het dodental is opgelopen naar boven de zestig. De meeste slachtoffers zijn tienermeisjes. Meer dan 150 mensen raakten gewond.

Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het geweld. Afghaanse overheidsfunctionarissen wezen al snel naar de Taliban, maar die hebben elke betrokkenheid ontkend.

De school staat in een wijk waar veel Hazara wonen, een etnische minderheid die vooral bestaat uit sjiitische moslims. De wijk in het westen van Kabul werd in het verleden vaker getroffen door terreur. Veel aanslagen werden opgeëist door Islamitische Staat, die sjiieten beschouwt als afvalligen.

Zo kwamen in de wijk in 2018 bij een bomaanslag op een school 34 mensen om het leven. In hetzelfde jaar vielen 24 doden bij een aanval op een sportvereniging en in mei vorig jaar was een kraamkliniek het doelwit.

Barbaarse aanval

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanslag op de school barbaars en EU-afgevaardigden in Afghanistan spreken van een "aanslag op de toekomst van het land".

De Pakistaanse Nobelprijswinnaar en activiste Malala Yousafzai reageerde via Twitter: