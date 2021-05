Verstappen en Red Bull berusten in nederlaag: 'Mercedes was gewoon te snel'

Max Verstappen is teleurgesteld over zijn tweede plaats bij de Grand Prix van Barcelona, maar is realistisch in zijn reactie. "We hebben er alles aan gedaan. We zijn alleen nog niet waar we willen zijn, want we zijn iets trager dan Mercedes."

Verstappen begon goed in Catalonië door Lewis Hamilton bij de start af te troeven, maar de pitstopstrategie van Mercedes gaf uiteindelijk de doorslag. "Het is wat het is", zei de Red Bull-coureur tegen zijn team direct na de race.

Ook teambaas Christian Horner van Red Bull was realistisch. "We moeten gewoon concluderen dat Mercedes vandaag te snel voor ons was. Dat is de realiteit. Wat we ook gedaan hadden, ze waren hier gewoon beter", aldus de Brit.

Verstappen houdt op zijn beurt de moed erin, want het Formule 1-seizoen is immers nog lang met nog negentien races voor de boeg.