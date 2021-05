Advocaat noemt nederlaag 'totaal onnodig', Ten Hag vindt 0-3 niet geflatteerd

Advocaat maakt geen verwijten na nederlaag: 'Vind dit totaal onnodig' - NOS

"Ik vind persoonlijk dat dit totaal onnodig was." Feyenoord-coach Dick Advocaat windt er geen doekjes om na de enigszins geflatteerde 3-0 thuisnederlaag tegen Ajax in de Klassieker, mede als gevolg van twee knullige eigen goals en een gemiste strafschop. Advocaat noemt zijn ploeg "niet de gelukkigste" en Ajax-speler Ryan Gravenberch bekent lachend dat de grootte van de uitslag wat aan de forse kant is. "Ja, ja, ja..." Hoewel zijn trainer, Erik ten Hag, dat anders ziet. Op de vraag of hij de uitslag geflatteerd vindt, reageert Ten Hag verbaasd: "Nee, nee. Ik heb een heel dominant Ajax gezien in de eerste helft, waar Feyenoord geen antwoord op had. We hadden continu de druk erop en verdedigden op de eerste kans na goed." Breekpunt Over één ding is iedereen het wel eens: de gemiste strafschop van Leroy Fer was het breekpunt in de wedstrijd. De Feyenoorder legde vlak voor rust aan nadat Edson Álvarez met rood van het veld was gestuurd. Was die penalty raak geweest, dan kon Feyenoord met een gelijke stand en een man meer de tweede helft ingaan. "Dat reken ik mijzelf aan", reageert een zeer teleurgestelde Fer na afloop voor de camera. "Ik kies de hoek die ik altijd kies en Stekelenburg pakt de bal goed."

"Natuurlijk ben je dan boos op jezelf", vervolgt Fer. "Die kansen missen, twee knullige eigen goals... Het is extra frustrerend." Bovendien zou dan na rust een ander Feyenoord te zien zijn geweest, denkt Gravenberch. "Als die 1-1 erin was gegaan, zouden zij blijven pushen, pushen, pushen. Maar hij ging er niet in en dat gaf ons ook weer kracht." De goedlachse middenvelder bekent met ietwat schorre stem van het kampioensfeest van afgelopen week - "sorry daarvoor" - dat het spel van Ajax weinig frivool was. "Wij kunnen veel beter. Het was niet onze beste wedstrijd, maar we winnen met 3-0. Daar zijn we tevreden mee."

"We hebben veel wedstrijden erop zitten en iedereen is een beetje vermoeid. Maar de tegenstander was Feyenoord, dat motiveerde natuurlijk. Die wil je niet verliezen." Complimenten van beide trainers Ten Hag geeft zijn ploeg daarvoor een compliment. "Ik heb net in de kleedkamer gezegd dat ik trots op ze ben dat ze dit kunnen brengen", aldus de trainer. "Want het valt niet mee, waar strijd je immers nog voor? Complimenten voor de mentale weerbaarheid van de ploeg." Woorden van gelijke strekking had collega Advocaat over voor zijn spelers. "Ik kan ze niet het verwijt maken dat ze niet hard gewerkt hebben. Ik zei tegen ze: 'Als je er alles aan doet, wat moet ik dan nog tegen jullie zeggen?'"

