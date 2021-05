BMX-succes zusjes Smulders: Laura wint en ook Merel mag zich opmaken voor Spelen

Merel Smulders mag zich opmaken voor de Olympische Spelen. De BMX'ster werd bij de wereldbekerwedstrijden in Verona vierde, nadat ze zaterdag als tweede was gefinisht.

Daarmee presteerde ze beduidend beter dan haar concurrenten voor het derde olympische ticket, Merle van Benthem en Ruby Huisman. Zij kwamen zondag niet verder dan de kwartfinales.

Merels zus Laura Smulders, in 2012 goed voor olympisch brons, won de tweede race in Verona. Zaterdag was Judy Baauw de beste. Beiden waren al zeker van Tokio.

Bekijk hoe Baauw zaterdag eerste werd en Smulders in haar kielzog finishte als tweede.