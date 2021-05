Denemarken versoepelt in hoog tempo, dankzij massaal testen en de corona-app

Inwoners van Denemarken hebben hun vrijheid terug. Ze mogen naar cafés, restaurants, theaters, musea én vanaf deze week naar concerten. De afgelopen weken werd de samenleving stapsgewijs heropend in het land dat vooroploopt in de coronabestrijding. Bij de heropening staan twee dingen centraal: de corona-app en de testsamenleving.

Forum, een concert- en conferentiezaal in het centrum van Kopenhagen, is een drukbezochte testlocatie. Die is zeven dagen in de week van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat open, ligt naast een metrostation en je staat zelden in de rij. "Ook voor toeristen is het gratis", vertelt een medewerker enthousiast.

Twee keer per week testen

Binnen ziet het eruit als een georganiseerde mierenhoop. Een slingerweg van dranghekken geleidt de stroom van lopende mensen. In het weekend komen er zo'n 15.000 bezoekers per dag. Er staan 60 sneltest-stations, je staat op het drukste moment binnen 20 minuten weer buiten en binnen een half uur wordt het resultaat toegestuurd naar de corona-app, die iedereen op zijn mobieltje heeft gedownload.

De Denen mogen overal naar binnen met een negatief testresultaat van maximaal drie dagen oud. Wie daar onbeperkt gebruik van wil maken, moet zich dus twee keer per week laten testen. Veel Denen maken daar graag gebruik van.

Geen discussie over privacy

Bij de bestrijding van het virus wordt dus ook de corona-app ingezet, die al in het begin van de coronacrisis werd ontwikkeld. Het programma is verbonden met het digitaal medisch dossier.

De app werd ingevoerd zonder discussies over privacy. De verklaring is eenvoudig: de Denen waren al bekend met een gezondheids-app, waarbij je met één druk op de telefoon je medisch dossier kunt inzien. Daarmee kun je niet alleen medicijnen aanvragen, maar ook nakijken of de aantekeningen van je laatste huisartsbezoek kloppen.

De corona-app, waar het negatief testresultaat naartoe wordt gestuurd, is dus een kleine toevoeging aan wat de Denen al kenden. Dat geeft hun nu meer vrijheid.

'We kunnen het goed aan'

De Denen lijken opvallend goed door de coronacrisis te komen. Een derde golf bleef hun bespaard, het vaccineren gaat snel en de gezondheidszorg is robuust.

De heropening van de samenleving heeft geleid tot een verhoging van het besmettingsniveau, maar dat baart geen grote zorgen. "Het gaat helemaal volgens verwachting en we kunnen het goed aan", aldus Henrik Ullum van het Deense Vaccinatie Instituut.

De gratis teststraten zijn voor de overheid een enorme kostenpost. Hoe hoog die zal uitvallen hangt af van hoe lang het massale testen nodig blijft. Het argument van de regering: de testsamenleving is nog altijd goedkoper dan een lockdown. Volgens het huidige plan zijn alle Denen begin augustus gevaccineerd.