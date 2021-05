Curieuze treffer Hrustic helpt Eintracht Frankfurt aan punt tegen Mainz

Eintracht Frankfurt is er in de Bundesliga niet in geslaagd de vierde plaats te heroveren op Borussia Dortmund, dat zaterdag met 3-2 won van nummer twee RB Leipzig. De Frankfurters kwamen thuis tegen 1.FSV Mainz niet verder dan 1-1 en staan nu net onder de posities die een Champions League-ticket opleveren.

Met dat gelijkspel mocht Eintracht zich nog gelukkig prijzen, want veel kansen wist het niet te creëren tegen Mainz, dat halverwege de competitie met slechts zeven punten gedoemd was te degraderen, maar onder leiding van trainer Bo Svensson aan een opmerkelijke comeback bezig is met 29 punten uit de laatste vijftien wedstrijden.

Karim Onisiwo zette de gasten al na elf minuten op voorspong en lang leek dat voldoende voor de volle buit. Dat was buiten een behendigheidje van Ajdin Hrustic gerekend. In stelling gebracht door oud-Ajacied Amin Younes smoorde zijn eerste schotpoging, maar al liggend slaagde hij er alsnog in doelman Robin Zentner met een boogballetje te verschalken.