Goudkoorts jaagt prijs op in crisistijd: wat maakt goud zo bijzonder?

Goud is overal en van alle tijden. Het is van oudsher het meest gebruikte edelmetaal voor sieraden, pracht en praal en geld. Goud roest niet en vergaat niet en is een hele goede geleider van warmte en elektriciteit. Goud zit daarom in mobiele telefoons, in hitteschilden van satellieten ruimtevaart en zelfs in je gebit. Maar alles bij elkaar is goud ook interessant voor beleggers want, waardevast in tijden van crisis.

Goud is op dit moment peperduur. Het hing al een tijd in de lucht dat goud op weg was naar nieuwe prijsrecords. Met 1940 dollar per troy ounce, het standaard goudgewicht van 31,1 gram, is het oude record van 1921 dollar van september 2011 verpulverd. Omgerekend kost een kilo goud nu 53.400 euro.

Centrale banken houden een hoeveelheid goud aan als baken van vertrouwen en financiële buffer. Wereldwijd hebben centrale banken 34.905 ton goud in de kluizen liggen. De Nederlandsche Bank bezit 612,5 ton goud. Bij de huidige goudprijs is dat 32,7 miljard euro waard. Een derde daarvan, zo'n 15.000 goudstaven, ligt in de kluis in Amsterdam. De rest van het goud is opgeborgen in New York, Ottawa en Londen in de kluizen van de centrale banken van de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

ETF's

Bij paniek en dalende koersen op de financiële markten spint goud vaak garen. In tijden van crisis en economische problemen en inzakkende aandelenbeurzen is goud gewild als alternatief voor aandelen of obligaties. Het geldt als een veilige belegging in onzekere tijden. Het edelmetaal is bovendien fysiek, je hebt echt iets in handen, en het behoudt door de eeuwen heen zijn waarde.

In de afgelopen maanden nam de vraag naar goud toe, ondanks dat financiële markten zich sterk herstelden na de eerste coronaklappen. Gouden munten en goudbaren, kleine blokjes goud, waren bijna niet aan te slepen en beleggen in het edelmetaal is immens populair. Volgens goud-analist Georgette Boele van ABN Amro moet je verschil maken tussen goudstaven en munten sparen, en beleggen in goud. "Het eerste is goud kopen en opsparen als financiële buffer, het tweede is een belegging om rendement te maken."