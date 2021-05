Atalanta scoort erop los en behoudt tweede plaats in Serie A

Atalanta Bergamo heeft goede zaken gedaan in de strijd om de tweede plaats in de Italiaanse Serie A. De ploeg won met 5-2 in en tegen Parma.

Internazionale is al gekroond tot kampioen, maar de strijd daarachter is nog altijd spannend. Met nog drie speelronden te gaan maken nog vijf ploegen aanspraak op de tweede plek.

Atalanta, met Marten de Roon in de basis, was het aan zijn stand verplicht om te winnen van degradant Parma. Middenvelder Roeslan Malinovski schoot de eerste van de wedstrijd binnen, waardoor de uitploeg met een 1-0 voorsprong de rust in ging.

Doelpuntenregen

Na de rust ging het ineens hard met de doelpunten. Via Matteo Pessina en Luis Muriel liep Atalanta uit naar 3-0. Juan Brunetta deed nog een duit in het zakje namens de thuisploeg, maar het was opnieuw Muriel die de voorsprong uitbreidde. Parma-middenvelder Simon Sohm deed nog wat terug, maar Aleksej Mirantsjoek bepaalde de eindstand.