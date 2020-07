NVWA moet Offerfeest-plannen van slachterijen opnieuw bekijken

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet de coronaplannen van slachterijen die ritueel willen slachten in de aanloop naar het Offerfeest opnieuw toetsen. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat door twee slachterijen was aangespannen.

De rechter oordeelde dat de slachterijen hun plannen van aanpak moeten aanpassen en opnieuw indienen. Mocht de NVWA dan nog niet akkoord zijn met de plannen, dan wordt "constructief overleg" verwacht om te bekijken welke aanpassingen er verder nodig zijn en hoe die kunnen worden gedaan.

Vlees ophalen

In de aanloop naar het Offerfeest worden in korte tijd veel schapen, geiten en runderen geslacht, met een halssnede en zonder verdoving. Het vlees wordt vaak snel hierna opgehaald. Dit jaar zijn daar strengere voorwaarden aan verbonden. Zo moet het slachthuis ervoor zorgen dat klanten gespreid hun vlees komen ophalen. Ook moet er binnen en buiten voldoende afstand worden gehouden.

Dit jaar blijven veel moslims thuis door de reisbeperkingen en daardoor is de behoefte aan vlees voor het Offerfeest extra groot, zegt Frans Wouters bij Omroep Gelderland. Hij is voorzitter van de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV).

Extra maatregelen

De NVWA had twee slachterijen, slachthuis Ipekci uit Harderwijk en slagerij Henk Worst uit Nijkerk, samen met zes andere een verbod op halal slachten opgelegd. De slachthuizen moesten in de aanloop naar het islamitische Offerfeest, dat donderdag begint, extra maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Volgens de NVWA schoten de plannen van aanpak van de acht bedrijven tekort. Daarom werden de plannen van de slachterijen afgewezen. Daarop spanden Ipekci en Henk Worst een kort geding aan.