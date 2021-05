Eerste Giro-sprint Groenewegen levert vierde plaats op achter winnaar Merlier

Dylan Groenewegen is er niet in geslaagd zijn eerste sprint terug in het peloton op zijn naam te schrijven. De renner van Jumbo-Visma moest in de tweede etappe van de Giro d'Italia zijn meerdere erkennen in onder meer etappewinnaar Tim Merlier en eindigde als vierde.

Groenewegen kwam na 179 kilometer van Nichelino naar Novara nog wel goed naar voren, maar kwam er in de sprint om de etappezege niet echt aan te pas. Giacomo Nizzolo eindigde achter Merlier als tweede, Elia Viviani troefde de Nederlander af in de strijd om plek drie.

Vroege vlucht houdt geen stand

De zo goed als vlakke rit door de Povlakte was op maat gemaakt voor sprinters. De Italianen Vincenzo Albanese, Umberto Marengo en Filippo Tagliani dachten er met een vroege vlucht anders over, maar het trio kreeg nooit een hoopvolle voorsprong.

Edoardo Affini, zaterdag tweede in de tijdrit, leverde Groenewegen in de straten van Novara keurig af bij het laatste rechte stuk. Maar de sprinter kon het Merlier en Nizzolo niet lastig maken en hield kort voor de streep even de benen stil, waardoor Viviani nog kon passeren.

Groenewegen rijdt in Italië zijn eerste koers sinds de Ronde van Polen van vorig jaar, waar hij Fabio Jakobsen de hekken inreed. Jakobsen lag na die actie twee dagen in een kunstmatige coma en maakte recent zijn rentree in de Ronde van Turkije. Groenewegen werd geschorst.