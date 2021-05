Hardloper negeert waarschuwingen en wordt aangevallen door buizerd

Een hardloper is gisteren bij het Limburgse Aalbeek aangevallen door een roofvogel. De man hield er een flinke snee in zijn hoofd aan over.

Tijdens een rondje hardlopen werd de 44-jarige Patrick aangevallen door de vogel, vermoedelijk een buizerd. Hij negeerde de waarschuwingsborden die langs de weg stonden omdat hij dacht dat het wel zou meevallen, zegt hij tegen 1Limburg. Maar plotseling werd hij van achteren aangevallen.

Voordat de roofvogel hem een tweede keer te grazen kon nemen, wist de man het dier te verjagen. Daarna ging hij naar huis, waar hij in zijn hoofd een snee van twintig centimeter ontdekte. In het ziekenhuis is hij daarvoor behandeld.

Nest beschermen

Volgens Patricks vrouw Clasina is het niet voor het eerst dat de agressieve roofvogel mensen aanvalt. "Hij of zij beschermt natuurlijk een nest met jongen." Buizerds met nesten vallen vaker mensen aan als die te dicht in de buurt komen.

De hardloper zegt de waarschuwingsborden voortaan wel degelijk serieus te nemen. En zijn vrouw wil graag anderen nog waarschuwen: "Het is toch wel belangrijk dat ook andere mensen weten dat dit gebeurt."