Uitgekiend bandenspel helpt Hamilton aan zege in Barcelona, voor Verstappen

Het was de 98ste overwinning in de Formule 1 voor Hamilton, die bovendien voor de vijfde keer op rij de beste was op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Hij is pas de tweede coureur ooit die erin slaagt zo'n serie op een circuit neer te zetten. Ayrton Senna ging hem voor: de legendarische Braziliaan presteerde tussen 1989 en 1993 hetzelfde in Monaco.

De vierde Formule 1-race van het seizoen, de Grand Prix van Barcelona, is gewonnen door Lewis Hamilton. De leider in de WK-stand wist na een uitgekiend bandenspel Max Verstappen zes ronden voor het eind te passeren en naar de tweede plaats te verwijzen. Valtteri Bottas maakte het Mercedes-feestje compleet door als derde te finishen.

Met Hamilton binnen DRS-afstand dook Verstappen in de 24ste ronde de pit in, waar de wissel naar mediumbanden net even wat meer tijd (4,2 seconden tegen 2,5 gemiddeld) vergde dan gebruikelijk bij Red Bull. Hij keerde als nummer vier terug op de baan, maar nadat Hamilton vijf ronden later ook nieuwe banden om had laten leggen, waren de verhoudingen van eerder in de wedstrijd weer hersteld.

Hamilton moest een achterstand van zes seconden toestaan, maar kwam snel dichterbij. Vijf ronden later reed hij alweer in het kielzog van de Limburger, die zijn belager buiten de DRS-zone moest zien te houden. De zevenvoudig wereldkampioen wachtte echter niet af en ging in de 43ste ronde opnieuw naar de kant. Deze keer voor andere maar wel al eerder gebruikte mediumbanden.

Tweede stop Hamilton

Anders dan de Mercedes-kopman leek Verstappen te gaan kiezen voor een éénstopsstrategie, erop vertrouwend dat zijn banden aan het eind van de race nog goed genoeg zouden zijn om de ongetwijfeld naderende Hamilton van zich af te kunnen houden. De Brit moest onderweg nog wel zijn teamgenoot Bottas passeren, maar die maakte - met enige tegenzin de stalorders volgend - ruim baan.