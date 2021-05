Vrouwen Ajax raken achterop in titelstrijd na nederlaag tegen koploper Twente

De vrouwen van FC Twente hebben een belangrijke zege geboekt op jacht naar de landstitel. In de Pure Energie Eredivisie Vrouwen werd met 2-1 gewonnen van Ajax, dat met nog drie wedstrijden te gaan tegen een achterstand van vier punten aankijkt op de koploper uit Enschede.

Ajax-trainer Danny Schenkel moest al binnen tien minuten zijn eerste wissel toepassen, toen Linda Bakker door haar enkel was gegaan en geblesseerd op het veld bleef zitten.

De eerste doelpoging van de wedstrijd was voor de thuisploeg (Eshley Bakker schoot net naast), maar het was Twente dat op voorsprong kwam in Amsterdam. Fenna Kalma troefde in de lucht Stefanie van der Gragt af en kopte de bal buiten bereik van keepster Lize Kop binnen.

Anna-Lena Stolze verdubbelde de voorsprong na een halfuur spelen. In eerste instantie kon Kop nog redding brengen op de inzet van de 20-jarige aanvalster, maar de Ajax-doelvrouw liet de bal los, waarna Stolze alsnog doeltreffend was.

Aansluitingstreffer Ajax

Niet lang daarna maakte Ajax de aansluitingstreffer toen Bakker raak kopte uit een hoekschop. Na rust ging de nummer drie van de kampioenspoule naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar Twente hield knap stand.