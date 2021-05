Twee eigen goals helpen tien Ajacieden langs tien Feyenoorders (0-3)

Twee knullige eigen goals, een gemiste strafschop en twee rode kaarten. Het is de beknopte samenvatting van de desondanks weinig enerverende Klassieker, zondagmiddag in de Kuip tussen Ajax en Feyenoord. Met de landskampioen uit Amsterdam als uiteindelijke winnaar: 0-3.

Naast de twee eigen doelpunten, van Marcos Senesi en Ridgeciano Haps, zag Feyenoord een doelpunt worden afgekeurd en miste Leroy Fer een strafschop. Edson Álvarez (Ajax) en Tyrell Malacia (Feyenoord) moesten met rood inrukken.

Voor de Rotterdammers waren de druiven extra zuur; de ploeg wilde zich revancheren van de pijnlijke nederlaag tegen ADO Den Haag van vorige week en in de strijd om plaats vier, die na het seizoen recht geeft op de voorrondes van de Conference League, inlopen op Vitesse, dat vrijdag had verloren.

25 vervelende Rotterdamse minuten

Nadat de Klassieker weifelend was begonnen, noteerde Feyenoord de eerste grote kans via João Teixeira. De Portugees verving Jens Toornstra, die net als Steven Berghuis was geschorst, maar maaide in kansrijke positie over de bal. Ook Bryan Linssen lukte het daarop niet te scoren.

Daarna kwam Ajax beter in de wedstrijd. Het leidde na een snelle aanval tot de eerste Amsterdamse kans, voor Noussair Mazraoui, en vervolgens in de 21ste minuut tot het openingsdoelpunt, een zeer knullige eigen goal nota bene.

Feyenoord-verdediger Eric Botteghin werkte de bal weg na een corner, maar schoot in zijn poging daartoe de bal per ongeluk tegen het been van zijn kompaan Senesi aan. Via dat been rolde de bal in het doel.