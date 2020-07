Geen Boels Ladies Tour dit jaar: 'Het is niet verantwoord'

De organisatie van de Boels Ladies Tour heeft na overleg met de beoogde etappeplaatsen besloten dat de enige Nederlandse rittenkoers voor vrouwen in 2020 geen doorgang zal vinden. De organisatie meent dat het onmogelijk is om het wielerevenement verantwoord te laten doorgaan.

De koers, die al op de kalender staat sinds 1998, zou aanvankelijk in augustus worden verreden, maar was als gevolg van de coronacrisis al verschoven naar 1 tot en met 6 september.

"Het belangrijkste struikelblok om een sportevenement als de Boels Ladies Tour te kunnen organiseren is de noodverordening dat een organisatie verantwoordelijk is voor het totale gebied van haar evenement", liet Thijs Rondhuis namens de organisatie in een verklaring weten. "Voor ons is dat het gehele parcours gedurende meerdere dagen."

Een aantal gemeenten liet naar aanleiding van de noodverordening weten geen vergunning te gaan verlenen voor de wielerkoers.

Toenemende onzekerheden

Daarnaast spelen volgens Rondhuis nog andere onzekerheden mee: "Het weer recent oplaaien van het virus op verschillende plekken in Europa. Ook de cijfers in Nederland hebben een negatieve lijn. Hiermee wordt de onzekerheid de komende vier weken groter en de financiële risico's nemen daarmee aanzienlijk toe."