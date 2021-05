Mountainbiker Koretzky verrast favorieten in Albstadt, Van der Poel zevende

Mathieu van der Poel ging voortvarend van start in de wereldbekerwedstrijd mountainbike in Albstadt, maar moest dat halverwege het parcours bekopen. De Nederlander van Alpecin-Fenix moest de kopgroep laten gaan en kwam uiteindelijk als zevende over de streep. Victor Koretzky won de race. In de eerste technische afdaling pakte Van der Poel, die vrijdag de short track-race won, direct de koppositie. Hij vloog naar beneden en alleen Henrique Avancini kon volgen. De twee koplopers konden hun hoge tempo echter niet vasthouden en kregen gezelschap van achttien achtervolgers. Bij het ingaan van de tweede ronde kwam ook Thomas Pidcock na een flinke inhaalrace aansluiten. De winnaar van de Brabantse Pijl moest vanaf de negende rij starten, omdat hij nog niet genoeg UCI-punten had opgebouwd in het mountainbike.

Olympische ranglijst Van der Poel, die dit seizoen slechts twee wereldbekerwedstrijden op de mountainbike rijdt, pakte dankzij zijn zege in de short track-race al de nodige punten voor de olympische ranglijst. Die punten zijn belangrijk voor de olympische race in Tokio. Hoe meer punten Van der Poel haalt in aanloop naar de Spelen, hoe meer hij van voren mag starten; een belangrijke factor in het mountainbiken.

Toen de Tsjech Ondrej Cink even aanzette, moest Van der Poel zelfs lossen uit de kopgroep. Samen met Koretzky, Nino Schurter en Mathias Flückiger ging Cink ervandoor. In hun kielzog had Van der Poel zijn tweede adem gevonden. Hij won enkele plaatsen, maar kwam niet meer bij de koplopers. Koretzky was in de eindsprint nipt sterker dan Schurter. Flückiger kreeg in de laatste meters problemen met zijn fiets en moest genoegen nemen met de derde plaats. Lecomte wint vrouwenrace Bij de vrouwenrace was Loana Lecomte veruit de sterkste. De 21-jarige Française kwam na een imponerende solo bijna een minuut voor wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot over de finish.