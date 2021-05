EU bestelt vanaf juni geen nieuwe AstraZeneca-vaccins meer

De Europese Unie gaat vanaf juni geen nieuwe AstraZeneca-vaccins meer bestellen. EU-commissaris Interne Markt Thierry Breton heeft vandaag bevestigd dat het contract met de Brits-Zweedse farmaceut niet verlengd wordt. Breton zei dit in gesprek met de Franse publieke radiozender France Inter.

De Europese Commissie heeft AstraZeneca eind vorige maand voor de rechter gesleept omdat er minder coronavaccins geleverd zijn dan afgesproken. Daarmee heeft het bedrijf volgens de commissie het contract geschonden. Ook was er geen betrouwbaar plan om tijdige leveringen te garanderen, stelt de EC.

AstraZeneca heeft in het eerste kwartaal van dit jaar slechts 30 miljoen van de beloofde 120 miljoen doses aan de EU geleverd. Van de volgende 180 miljoen beloofde doses in het tweede kwartaal zegt het bedrijf er dit jaar maar 70 miljoen te kunnen leveren.

mRNA-vaccins

Gisteren werd bekend dat de EU nog eens 1,8 miljard coronavaccins van BioNTech/Pfizer heeft besteld. Voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen had daarvoor al gezegd dat ze bij nieuwe bestellingen van coronavaccins de voorkeur zou geven aan mRNA-vaccins zoals dat van Pfizer.

Bij andere vaccins, de zogenoemde vectorvaccins zoals dat van AstraZeneca, zijn veel landen voorlopig huiverig om ze bevolkingsbreed in te zetten vanwege zeer zeldzame, maar ernstige bijwerkingen. Breton zei in gesprek met France Inter dat de prijs voor de nieuw bestelde Pfizer-vaccins iets hoger uit kan vallen dan eerder bestelde versies. "Er kan een kleine meerprijs zijn, maar dat laat ik de bevoegde autoriteiten later bekendmaken."