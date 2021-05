Robben na afloop als een kind zo blij en staat nog open voor Oranje en EK

Als een kind zo blij, zo stond Arjen Robben na afloop van het gewonnen duel met FC Emmen voor de camera. "Hier doe je het voor, dit wilde ik heel graag. Begin dit seizoen heb ik gezegd: ik doe dit, ik wil Groningen helpen."

Daar kwam tot vandaag binnen de lijnen nog weinig van terecht. Maar met zijn overtuigende optreden, met twee assists als bewijs, liet de inmiddels 37-jarige Robben nog altijd zien over uitzonderlijke kwaliteiten te beschikken.

"Dit was voor mij de ultieme beloning. Voor het harde werken, het terugkomen, de club helpen. Ik ben gelukkig", aldus een stralende en fitte Robben.

Nooit op getraind

Voor het eerst in zijn leven voetbalde hij bovendien op kunstgras. "Ik had er ook nog nooit op getraind. Aan het begin van het seizoen wilde ik deze wedstrijd waarschijnlijk overslaan, maar je zit zó dicht op het einde. Dan wil je erbij zijn, zelfs als het op straat was geweest."

Een Robben in deze vorm is ook na de zomer een verrijking voor de eredivisie. Plakt hij er wellicht nog een extra jaar aan vast? "Daar ga ik een beslissing over nemen als het seizoen voorbij is. Nu is het makkelijk, als je in een flow zit. Maar ik heb ook heel lang in een andere gemoedstoestand gezeten. Dan is het wat minder gezellig. Ergens in de vakantie ga ik nadenken."