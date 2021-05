Stralende Robben neemt Groningen bij de hand tegen Emmen (0-4)

Voor het eerst sinds 13 september vorig jaar in de basis. En meteen zijn stempel op de wedstrijd drukken. Laat dat maar aan Arjen Robben over. Zijn FC Groningen won, mede door twee assists van hem, met 4-0 bij FC Emmen. Een plek in de play-offs voor Europees voetbal is daardoor vrijwel zeker.

De 37-jarige Robben keerde vorig jaar zomer terug bij zijn oude liefde, maar kon zijn klasse door het zoveelste blessureleed nog maar nauwelijks tentoonspreiden. In Emmen, op het door hem verfoeide kunstgras, nam Robben Groningen op sleeptouw.

Dat was ook nodig, aangezien de voorafgaande drie wedstrijden werden verloren. Robben was bij de 1-0 van Bart van Hintum voor rust nog toeschouwer. De verdediger kopte raak uit een vrije trap van Ramon Pascal Lundqvist.

Groningen was de betere, al had Emmen pech dat het in de beginfase niet op voorsprong kwam na een inzet van Sergio Peña. Doelman Sergio Padt bracht redding en werd in het vervolg van het duel nauwelijks meer op de proef gesteld.