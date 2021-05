Hamilton grijpt in Spanje 98ste zege in grand prix • Snelste raceronde voor Verstappen

Max Verstappen laat direct na de race weten dat hij onheil voelde naderen toen Hamilton voor een tweede stop naar binnen ging.

"Ik wist toen dat het over was", aldus Verstappen. "Ik weet ook niet of we hadden gewonnen als ik ook nog een keer een pitstop had gemaakt."

"We hebben er in ieder geval alles aan gedaan. We zijn alleen nog niet waar we willen zijn, want we zijn iets trager dan Mercedes. Maar ten opzichte van vorig jaar hebben we ons wel verbeterd."