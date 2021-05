Groenewegen vierde bij rentree in massasprint, zege voor debutant Merlier

David Dekker, de 23-jarige zoon van Erik Dekker, debuteert deze Giro in een grote ronde. En dat in zijn eerste jaar bij Jumbo-Visma. Afgelopen seizoen reed hij nog voor opleidingscollectief SEG.

"Het is supervet om als eerstejaarsprof aan de Giro te kunnen beginnen. De UAE Tour was een mooi begin", zegt Dekker over zijn eerste WorldTour-koers waarin hij meteen naar een tweede plaats sprintte, "en gister was ook een mooie dag. Ik voelde me goed, het was vooral fijn om die bevestiging te krijgen. Nu is het leuk om met Dylan op pad te gaan."

Dekker eindigde in de tijdrit knap als 26ste. Vandaag begint de Giro voor hem écht. Hij was zelfs de eerste sprinter van de ploeg, totdat Groenewegen aan de selectie werd toegevoegd. "Het was tot dat moment het idee dat ikzelf kon gaan sprinten. Toen Dylan erbij kwam, was het niet meer dan logisch dat we de sprint voor hem rijden."

"Natuurlijk was dat wel balen, dat begreep de ploeg ook. Het kostte twee dagen, maar dan ben je gemotiveerd en ken je je rol. Dat is de laatste man voor Dylan zijn."

Groenewegen verklaarde zaterdag wel dat er een scenario is waarin hij niet sprint, als hij in de etappe voelt dat hij er niet klaar voor is mee te doen om de ritzege. In dat geval wordt de troefkaart Dekker uitgespeeld. "Ik koers met de gedachte om Dylan te helpen. Zo rijd ik de hele dag rond, ik ga mezelf niet sparen om die kans te krijgen. Maar als het gebeurt, ben ik er klaar voor."