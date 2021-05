Drie Italianen in kopgroep vlakke Giro-rit • eerbetoon aan Wouter Weylandt

Dylan Groenewegen dacht dat de kou tussen hem en Fabio Jakobsen uit de lucht zou zijn na een persoonlijk onderhoud, maar de fikse valpartij van Jakobsen, door toedoen van Groenewegen, in de Ronde van Polen augustus vorig jaar laat nog altijd zijn sporen na.

Donderdag liet Jakobsen via Twitter weten geen goed gevoel over te hebben gehouden aan het gesprek dat hij ruim een maand geleden had met Groenewegen. Die zou de belofte hebben geschonden dat de inhoud niet naar buiten zou komen en bovendien nog steeds niet persoonlijk excuses hebben aangeboden.

"Dat bericht kwam voor mij als een grote verrassing. Naar mijn gevoel hebben we een prima meeting gehad. We hebben allebei ons hart kunnen luchten. Meer heb ik er inhoudelijk ook niet over naar buiten gebracht", vertelde Groenewegen in Turijn, waar hij naar eigen zeggen door een aantal collega's positief was onthaald.

Jakobsen verweet Groenewegen onder meer dat hij geen spijt zou hebben betuigd voor het incident. "Ik heb eerder in interviews vaak gezegd dat ik in Polen niet van mijn lijn had moeten afwijken. Dat hij zo kort voor de Giro dit naar buiten brengt is niet leuk, maar ik wist ook dat er niet alleen positieve reacties zouden komen rond mijn terugkeer."

