Klimaatactiviste Greta Thunberg protesteert tegen biomassacentrale in Diemen

Greta Thunberg - ANP

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft kritiek geuit op de plannen voor een biomassacentrale in Diemen. Thunberg maakt zich zorgen over een verhoogde CO2-uitstoot door de centrale van het Zweedse energiebedrijf Vattenfall. Thunberg citeert op Twitter uit een onderzoeksartikel uit de Zweedse krant Dagens Nyheter over de plannen van Vattenfall: "Ieder jaar zullen meer dan 200.000 ton houten pellets worden verbrand in de geplande energiecentrale van Vattenfall in Diemen, Nederland. De investering maakt deel uit van de omschakeling van het bedrijf naar fossielvrij - maar dreigt in plaats daarvan te leiden tot een verhoogde uitstoot van kooldioxide."

Dagens Nyheter gaat in het artikel in op de duurzaamheidcampagne van Vattenfall, dat de ambitie heeft uitgesproken om binnen één generatie fossielvrij te zijn. Maar met het verbranden van pellets groeit de CO2-uitstoot nog meer dan bij kolenverbranding, luidt de conclusie. De biomassacentrale in Diemen zou de grootste worden in Nederland. De plannen zorgen al langer voor felle protesten. Zowel de lokale politiek als veel omwonenden in Diemen, waar de centrale is gepland, verzetten zich tegen de komst ervan. Hierdoor besloot Vattenfall in 2020 de plannen voor de bouw van de centrale voorlopig in de ijskast te zetten. 400 miljoen subsidie Toch lijkt het erop dat het energiebedrijf de plannen wil doorzetten. In een door verschillende actiegroepen aangespannen rechtszaak heeft Vattenfall de rechter gevraagd de zaak snel af te wikkelen. Volgens de actievoerders zou uitstel namelijk kunnen betekenen dat 400 miljoen euro aan duurzaamheidssubsidies voor de centrale wordt ingetrokken. "Deze acties wijzen er niet op dat het bedrijf zich aan het bezinnen is, zoals ze afgelopen zomer nog naar buiten bracht", zeiden Fenna Swart van Comité Schone Lucht en Maarten Visschers van Leefmilieu in een brandbrief begin dit jaar.