Sterk Groningen met stralende Robben heerst in Emmen • Mazraoui terug bij Ajax

FC Emmen heeft het lastig vanmiddag tegen FC Groningen. De ploeg komt er amper uit tegen het frisse en scherpe Groningen. Toch leek De Leeuw net op weg naar een kans uit een verre uittrap van doelman Verrips, maar hij houdt in, laat Te Wierik in zijn rug lopen en hoopt op een vrije trap (en misschien wel rood). Gözübüyük heeft door dat de Groningse verdediger geen blaam treft.

Emmen moet iets verzinnen. Misschien dat doelman Verrips daarom even op het kunstgras is gaan zitten. Terwijl hij verzorgt wordt heeft trainer Lukkien namelijk even de tijd om de plannen door te spreken met zijn spelers. Laten we kijken of het werkt.

FC Emmen-FC Groningen 0-1