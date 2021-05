Robben in basis Groningen • Vakbonden zien af van staking: Klassieker gaat door!

- Eerder dit seizoen in Groningen werd het 1-1. Maar ook stonden beide clubs tegenover elkaar in de KNVB-beker. En toen won Emmen: 2-1.

- Emmen is de laatste maanden opgeklommen vanuit een uitzichtloze positie naar 16de plaats. Dat is nog altijd een plek die geen garantie biedt op een langer verblijf in de eredivisie, maar met een zege op FC Groningen komt Emmen op gelijke hoogte met nummer 14 RKC Waalwijk. Aan de knappe reeks van Emmen (acht duels ongeslagen waarin 18 punten werden gepakt), kwam zondag een eind in het kampioensduel van Ajax: 4-0.

- Na vier nederlagen in vijf duels is Groningen nog lang niet zeker van de play-offs om Europees voetbal.

- Scheidsrechter van dienst: Serdar Gözübüyük.