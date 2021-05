Feyenoord schiet zichzelf in de voet tegen Ajax: twee eigen goals en gemiste penalty

- Dit duel stond sinds de invoering van de eredivisie het vaakst op het menu: 63 keer. Feyenoord won 19 keer en Ajax 22 keer. Feyenoord scoorde in Rotterdam wel een keer vaker dan Ajax: 120 om 119.

- Feyenoord won de laatste editie, twee seizoenen geleden, met 6-2 na een 0-1 achterstand en een 2-2 tussenstand.

- De grootste zege van Feyenoord in De Kuip op Ajax was in 1964:9-4. Ajax won in Rotterdam twee keer met 5-0, in 1959 en in 1995.

- Eerder deze competitie,in januari,won Ajax in de Arena met 1-0. Ook toen was Makkelie de scheidsrechter. Ajax is al 20 competitiewedstrijden ongeslagen.

- Nummer vijf Feyenoord hield aan zijn laatste twee duels maar een punt over, waardoor de achterstand op Vitesse vijf punten is. Vitesse staat vierde en die plaats is goed voor directe plaatsing voor Europees voetbal.